Delegacija Srpske liste upoznala Sutiakovu sa problemima sa kojima se suočavaju Srbi na KiM

KOSOVSKA MITROVICA - Delegacija Srpske liste (SL) sastala se danas u Severnoj Mitrovici sa Zuzanom Sutiakovom, šeficom odeljenja za Zapadni Balkan Evropske službe za spoljne poslove i upoznala je sa ozbiljnim problemima sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava, posebno sa najavljenom primenom zakona o strancima i odlukama koje se odnose na vozila.

"Istaknuto je da bi ovakva primena ovih mera mogla direktno da ugrozi egzistenciju hiljada Srba, dovodeći u pitanje njihovo osnovno pravo da žive i ostanu na svojim ognjištima, kao i pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu", saopštila je Srpska lista. Delegacija Srpske liste je zahtevala da se formira Zajednica srpskih opština, čime bi se, kako je istaknuto, stvorili uslovi za rešavanje važnih problema srpskog naroda na KiM. Razgovarano je o brojnim problemima