Iran o Trampovom govoru: Profesionalni lažovi su dobri u stvaranju "iluzije istine"

TEHERAN - Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, koje je o Iranu izrekao u govoru o stanju nacije, netačne i dodao da su "profesionalni lažovi" dobri u stvaranju iluzije istine.

On je tako reagovao na Trampove izjave da su SAD tokom junskog napada prošle godine uništavale iranski program nuklearnog oružja, ali da Teheran "ponovo" pokušava da izgradi nuklearno oružje i da on neće dozvoliti da se to dogodi, da je Iran već razvio rakete koje mogu da ugroze Evropu i SAD, kao i da je tokom nedavnih protesta ubijeno 32.000 ljudi. "Ponavljaj laž dovoljno često dok ne postane istina, propagandna maksima koju je skovao nacista Jozef Gebels, a sada