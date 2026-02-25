Srušio se turski lovac F-16, poginuo pilot

ANKARA - Turski vojni avion F-16 srušio se rano jutros tokom leta u zapadnoj provinciji Balikesir, a u nesreći je poginuo pilot, saopštilo je tursko Ministarstvo nacionalne odbrane.

Prema saopštenju, incident se dogodio na auto-putu Izmir - Istanbul, a avion se srušio ubrzo nakon poletanja. U 00:56 časova po lokalnom vremenu, izgubljeni su radio kontakt i lokacija našeg lovca F-16, koji je poleteo sa 9. vazduhoplovne baze u Balikesiru. Kao rezultat odmah pokrenutih operacija potrage i spasavanja, utvrđeno je da se naš avion srušio, a njegovi ostaci su pronađeni. Naš pilot je poginuo, saopštilo je tursko ministarstvo, prenosi Anadolija. Istraga