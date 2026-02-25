U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis ČAČAK – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, u dve odvojene akcije, uhapsili su N.

G. (19) iz Čačka, jer je iz taksi vozila bacio 171 gram kokaina, dok će protiv V.N. (21) biti podneta krivična prijava zbog držanja amfetamina i kanabisa. N.G. je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a V.N. za izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Čačku. U saopštenju je precizirano da je N. G, kao putnik u taksi vozilu, nakon zaustavljanja vozila