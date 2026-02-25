U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

Sandžak haber pre 1 sat
U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis ČAČAK – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, u dve odvojene akcije, uhapsili su N.

G. (19) iz Čačka, jer je iz taksi vozila bacio 171 gram kokaina, dok će protiv V.N. (21) biti podneta krivična prijava zbog držanja amfetamina i kanabisa. N.G. je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a V.N. za izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Čačku. U saopštenju je precizirano da je N. G, kao putnik u taksi vozilu, nakon zaustavljanja vozila
IndeksOnline pre 3 sata
Jug press pre 3 sata
Šabačke novosti pre 3 sata
Newsmax Balkans pre 2 sata
NIN pre 3 sata
RTS pre 4 sati
Newsmax Balkans pre 3 sata
Glas Šumadije pre 46 minuta
RTK pre 1 sat
Glas juga pre 1 sat
PP media pre 36 minuta
Glas juga pre 31 minuta