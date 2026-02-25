Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu
Serbian News Media pre 13 minuta
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić danas je izjavio da očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije na predlog da Srbija uvede prelevmane (zaštitne takse) na uvoz mleka u prahu i nekih sireva.
Glamočić je na današnjem onlajn sastanku sa predstavnicima EK razgovarao o uvođenju prelevmana, kao meri zaštite domaće proizvodnje mleka. On je posle dodele subvencija poljoprivrednicima novinarima rekao da je optimista da će odgovor EK, koji sutra očekuje, biti pozitivan i da je tražena saglasnost za uvođenje prelevmana samo za mleko u prahu i za neke sireve, tipa domaćeg kačkavalja, kao što su gauda i edamer. „Optimista sam da će nam pomoći u ovoj situaciji.