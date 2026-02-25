Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić danas je izjavio da očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije na predlog da Srbija uvede prelevmane (zaštitne takse) na uvoz mleka u prahu i nekih sireva.

Glamočić je na današnjem onlajn sastanku sa predstavnicima EK razgovarao o uvođenju prelevmana, kao meri zaštite domaće proizvodnje mleka. On je posle dodele subvencija poljoprivrednicima novinarima rekao da je optimista da će odgovor EK, koji sutra očekuje, biti pozitivan i da je tražena saglasnost za uvođenje prelevmana samo za mleko u prahu i za neke sireve, tipa domaćeg kačkavalja, kao što su gauda i edamer. „Optimista sam da će nam pomoći u ovoj situaciji.
