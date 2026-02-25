Srbija predlaže šestomesečne prelevmane na mleko u konsultacijama sa Briselom

Delegacija Republike Srbije, predvođena ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Draganom Glamočićem, održala je onlajn konsultacije sa predstavnicima Evropske komisije povodom mogućeg uvođenja zaštitnih mera (prelevmana) na uvoz mleka i mlečnih proizvoda.

Sastanak, kojim je predsedavao Jiri Plesiti iz Generalnog direktorata za proširenje, bio je prilika da srpska strana obrazloži potrebu za zaštitom domaćih proizvođača usled poremećaja na tržištu. Predstavnici Srbije izneli su detaljne podatke o padu otkupnih cena, povećanju domaće proizvodnje i nagomilanim zalihama kod prerađivača. Ministar Glamočić je naglasio da predložene mere nisu usmerene na restrikciju trgovine, već na „privremenu i proporcionalnu