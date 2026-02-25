UŽIVO: Raspucao se Batler, Zvezda preokreće

Crvena zvezda u 29. kolu Evrolige dočekuje Anadolu Efes u Beogradskoj Areni.

Utakmica počinje u 20:30 a svu akciju možete da pratite na našem live blogu. Već unazad devet godina za navijače Crvene zvezde fatalan je prvi „radni“ dan u Evroligi posle završnice Kupa Radivoja Koraća. Jer u tih devet godina Crvena zvezda je izgubila svaki evroligaški susret koji bi usledio posle završnice Kupa Radivoja Koraća. Poslednji put Zvezda je pobedila u Evroligi prvu utakmicu posle završnice nacionalnog kupa 23. februara kada je gostovao Galatasaraj.