UŽIVO: Raspucao se Batler, Zvezda preokreće

Sport klub pre 6 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Raspucao se Batler, Zvezda preokreće

Crvena zvezda u 29. kolu Evrolige dočekuje Anadolu Efes u Beogradskoj Areni.

Utakmica počinje u 20:30 a svu akciju možete da pratite na našem live blogu. Već unazad devet godina za navijače Crvene zvezde fatalan je prvi „radni“ dan u Evroligi posle završnice Kupa Radivoja Koraća. Jer u tih devet godina Crvena zvezda je izgubila svaki evroligaški susret koji bi usledio posle završnice Kupa Radivoja Koraća. Poslednji put Zvezda je pobedila u Evroligi prvu utakmicu posle završnice nacionalnog kupa 23. februara kada je gostovao Galatasaraj.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Batlerove trojke za preokret Zvezde, brža igra prija crveno-belima

Batlerove trojke za preokret Zvezde, brža igra prija crveno-belima

RTS pre 6 minuta
Ženesio: Zvezda je favorit i biće teško, ali želimo da prođemo dalje

Ženesio: Zvezda je favorit i biće teško, ali želimo da prođemo dalje

RTS pre 6 minuta
Samardžić u 90+8 pod prečku za prolaz Atalante u ludom dvomeču!

Samardžić u 90+8 pod prečku za prolaz Atalante u ludom dvomeču!

Sport klub pre 6 minuta
VIDEO Samardžić zakucao gol u osmom minutu nadoknade za pobedu: Krstoviću razbili glavu, doslovno prokrvario za pobedu

VIDEO Samardžić zakucao gol u osmom minutu nadoknade za pobedu: Krstoviću razbili glavu, doslovno prokrvario za pobedu

Nova pre 6 minuta
Čudesan preokret u Bergamu - Samardžić iz penala u nadoknadi poslao Atalantu u osminu finala

Čudesan preokret u Bergamu - Samardžić iz penala u nadoknadi poslao Atalantu u osminu finala

RTS pre 6 minuta
Zvezda se muči sa Efesom, problemi sa Osmanijem u prvoj četvrtini

Zvezda se muči sa Efesom, problemi sa Osmanijem u prvoj četvrtini

Nova pre 6 minuta
Liga šampiona: Lazar Samardžić sa "bele tačke" odveo Atalantu u osminu finala

Liga šampiona: Lazar Samardžić sa "bele tačke" odveo Atalantu u osminu finala

Kurir pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaKup Radivoja KoraćaGalatasarajAnadolu Efes

Sport, najnovije vesti »

Partizan nije imao sreće, pobeda Fenerbahčea u neizesnoj završnici

Partizan nije imao sreće, pobeda Fenerbahčea u neizesnoj završnici

Danas pre 16 minuta
Mančester junajted objavio profit

Mančester junajted objavio profit

Danas pre 2 sata
Partizan skupo prodao kožu, Fenerov niz ipak nije prekinut

Partizan skupo prodao kožu, Fenerov niz ipak nije prekinut

RTS pre 6 minuta
Batlerove trojke za preokret Zvezde, brža igra prija crveno-belima

Batlerove trojke za preokret Zvezde, brža igra prija crveno-belima

RTS pre 6 minuta
Košarkaši Partizana poraženi od Fenerbahčea u 29. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana poraženi od Fenerbahčea u 29. kolu Evrolige

RTV pre 6 minuta