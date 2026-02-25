Stanković pred Lil: "Ustati, pa reći Vladan Milojević! Nismo favoriti, ali..."

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće ekipu Lila u drugom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Nakon minimalnog trijumfa “crveno-belih” u Fracncuskoj, revanš u Beogradu na programu je u četvrtak od 18.45. Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je na konferenciji za medije trener Zvezde Dejan Stanković. Šta je Stanković doneo Zvezdi u odnosu na bivšeg trenera Vladana Milojevića? “Znate moje mišljenje o Vladi, velikom čoveku, zvezdašu, besprekornom profesionalcu. Da se upoređujem sa Vladom, ne pada mi na pamet. On je doneo toliko Zvezdi da treba da se ustane