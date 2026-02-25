Informacija Spoljne obaveštajne službe Rusije o nuklearnom oružju za Kijev - sprečila katastrofu

Sputnik pre 17 minuta
Informacija Spoljne obaveštajne službe Rusije o nuklearnom oružju za Kijev - sprečila katastrofu

Informacija Spoljne obaveštajne službe Rusije o tome da Francuska i Velika Britanija planiraju da snabdeju Kijev nuklearnom bombom sprečila je katastrofu, ocenio je ruski vojni analitičar Igor Korotčenko.

On je za Sputnjik rekao da bi ukrajinsko-britanske rakete „flamingo“ mogle da budu nosači francuske nuklearne bojeve glave, ali da se sada može računati da će Pariz i London odustati od toga. Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je u 24. februara da Velika Britanija i Francuska smatraju da Ukrajina treba da bude opremljena nuklearnom bombom, ili barem prljavom bombom. Prema informacijama koje je SVR dobila, London i Pariz se spremaju da naoružaju
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zaharova: London i Pariz se sa Kijevom poigravaju pitanjem nuklearnog oružja

Zaharova: London i Pariz se sa Kijevom poigravaju pitanjem nuklearnog oružja

RTV pre 42 minuta
Zaharova kritikuje London i Pariz

Zaharova kritikuje London i Pariz

Vesti online pre 47 minuta
Zaharova: London i Pariz se sa Kijevom poigravaju pitanjem nuklearnog oružja

Zaharova: London i Pariz se sa Kijevom poigravaju pitanjem nuklearnog oružja

Euronews pre 2 minuta
Zapad igra opasnu igru: Nuklearno oružje na putu ka Kijevu?

Zapad igra opasnu igru: Nuklearno oružje na putu ka Kijevu?

B92 pre 27 minuta
London i Pariz manipulišu Kijevom oko pitanja nuklearnog oružja

London i Pariz manipulišu Kijevom oko pitanja nuklearnog oružja

Sputnik pre 1 sat
Zaharova oštro: Koketiranje sa Kijevom oko nuklearki...

Zaharova oštro: Koketiranje sa Kijevom oko nuklearki...

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVelika BritanijaLondonRusijaKijevParizSputnik VFrancuskaNuklearna bomba

Svet, najnovije vesti »

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Insajder pre 2 minuta
Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Beta pre 37 minuta
Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Serbian News Media pre 37 minuta
Rubio informisao američke zakonodavce o Iranu

Rubio informisao američke zakonodavce o Iranu

RTV pre 17 minuta
Demokrata izbačen tokom Trampovog govora zbog transparenta "Crnci nisu majmuni"

Demokrata izbačen tokom Trampovog govora zbog transparenta "Crnci nisu majmuni"

RTV pre 2 minuta