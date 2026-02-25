Informacija Spoljne obaveštajne službe Rusije o tome da Francuska i Velika Britanija planiraju da snabdeju Kijev nuklearnom bombom sprečila je katastrofu, ocenio je ruski vojni analitičar Igor Korotčenko.

On je za Sputnjik rekao da bi ukrajinsko-britanske rakete „flamingo“ mogle da budu nosači francuske nuklearne bojeve glave, ali da se sada može računati da će Pariz i London odustati od toga. Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je u 24. februara da Velika Britanija i Francuska smatraju da Ukrajina treba da bude opremljena nuklearnom bombom, ili barem prljavom bombom. Prema informacijama koje je SVR dobila, London i Pariz se spremaju da naoružaju