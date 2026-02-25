Detaljna prognoza za početak marta: Vreme se neće menjati bar do ovog datuma, a evo šta onda sledi

Narednih dana nad našim područjem preovladavaće snažan anticiklon, pa će usled visokog vazdušnog pritiska vreme biti stabilno, suvo i bez padavina.

Jutra će biti hladna ponegde i maglovita u većini predela i uz mraz. Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala i biće toplije. Maksimalna temperatura kretaće se do petka od 10 do 15 stepeni, a za vikend od 12 do 18 stepeni. Ovakvo vreme nastaviće se i sledeće sedmice. Očekuje se još malo toplije, pa če maksimalne temperature biti do 18 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do 20 stepeni. Prema trenutnim prognozama, ni u narednih deset dana ne