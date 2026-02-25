Pitali smo ChatGPT koliko će pobeda Partizan imati u Evroligi do kraja sezone, šokiraće vas prognoza za derbi

Loš Kup Radivoja Koraća košarkašima Partizana ne ide previše u prilog pred nastavak sezone, ali činjenica da se trojica igrača vraćaju u tim, te da će tu biti i stranci koji su morali da ga propuste zbog pravila takmičenja, ulivaju nadu.

Nema Partizan šanse da prođe u plej-of Evrolige, u poslednjih deset kola najviše može da izvuče skor 19-19, i to u slučaju svih pobeda, pa će se do kraja igrati za odbranu časti i što bolji plasman, odnosno kako bi se forma tempirala za završnicu ABA lige. Raspored beogradskog kluba je promenljiv, a mi smo pitali ChatGPT za prognozu svih preostalih okršaja i sa kojim skorom će crno-beli završiti sezonu. Dobili smo sledeću procenu: - Sa skorom 9-19 i deset kola do