Pitali smo ChatGPT koliko će pobeda Partizan imati u Evroligi do kraja sezone, šokiraće vas prognoza za derbi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Pitali smo ChatGPT koliko će pobeda Partizan imati u Evroligi do kraja sezone, šokiraće vas prognoza za derbi

Loš Kup Radivoja Koraća košarkašima Partizana ne ide previše u prilog pred nastavak sezone, ali činjenica da se trojica igrača vraćaju u tim, te da će tu biti i stranci koji su morali da ga propuste zbog pravila takmičenja, ulivaju nadu.

Nema Partizan šanse da prođe u plej-of Evrolige, u poslednjih deset kola najviše može da izvuče skor 19-19, i to u slučaju svih pobeda, pa će se do kraja igrati za odbranu časti i što bolji plasman, odnosno kako bi se forma tempirala za završnicu ABA lige. Raspored beogradskog kluba je promenljiv, a mi smo pitali ChatGPT za prognozu svih preostalih okršaja i sa kojim skorom će crno-beli završiti sezonu. Dobili smo sledeću procenu: - Sa skorom 9-19 i deset kola do
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Stroga pravila pred Lil: Zvezda izdala važno upozorenje navijačima pred revanš!

Stroga pravila pred Lil: Zvezda izdala važno upozorenje navijačima pred revanš!

Hot sport pre 9 minuta
Uživo obraćanje Dejana Stankovića: Šta je spremio za revanš sa Lilom?

Uživo obraćanje Dejana Stankovića: Šta je spremio za revanš sa Lilom?

Mondo pre 53 minuta
UŽIVO: Stanković pred novinarima uoči revanša sa Lilom

UŽIVO: Stanković pred novinarima uoči revanša sa Lilom

Sport klub pre 4 minuta
UŽIVO Stanković se obraća pred revanš sa Lilom

UŽIVO Stanković se obraća pred revanš sa Lilom

B92 pre 34 minuta
Rastu šanse Partizana! Prvak Evrope desetkovan čeka crno-bele!

Rastu šanse Partizana! Prvak Evrope desetkovan čeka crno-bele!

Večernje novosti pre 44 minuta
Zvezda se oglasila pred Lil - ima obaveštenje za navijače

Zvezda se oglasila pred Lil - ima obaveštenje za navijače

B92 pre 14 minuta
Kad i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Kad i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaderbiKup Radivoja KoraćaABA ligakk partizanchatgpt

Sport, najnovije vesti »

Večiti protiv Turaka - Partizan gostuje Feneru, Zvezda dočekuje Efes

Večiti protiv Turaka - Partizan gostuje Feneru, Zvezda dočekuje Efes

InfoKG pre 54 minuta
Postoji način: Zvezda i Partizan ipak mogu u NBA Evropa!

Postoji način: Zvezda i Partizan ipak mogu u NBA Evropa!

Sport klub pre 59 minuta
Lidija Stojkanović: Spremni smo za novi ciklus kvalifikacija za plasman na SP

Lidija Stojkanović: Spremni smo za novi ciklus kvalifikacija za plasman na SP

RTV pre 18 minuta
Stroga pravila pred Lil: Zvezda izdala važno upozorenje navijačima pred revanš!

Stroga pravila pred Lil: Zvezda izdala važno upozorenje navijačima pred revanš!

Hot sport pre 9 minuta
Mbape ne igra protiv Benfike, ali to nije jedini problem za Real pred važan meč u Ligi šampiona

Mbape ne igra protiv Benfike, ali to nije jedini problem za Real pred važan meč u Ligi šampiona

Danas pre 24 minuta