Višesatna zadržavanja za teretnjake na izlazu iz zemlje, najduže na Horgošu - 6 sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na više graničnih prelaza beleže višesatna zadržavanja na izlazu iz zemlje, najduže na Horgošu - šest sati.

Na graničnim prelazima Kelebija i Bezdan teretna vozila se na izlazu zadržavaju četiri sata, na Gradini sat i po, na Batrovcima pet sati, kao i na Šidu, dok su najkraća zadržavanja na Sremskoj Rači - sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima uz vremenske prilike
