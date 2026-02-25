Ispod republičkog proseka: U gradu na Ibru prosečna decembarska zarada - 101.241 dinar

Večernje novosti
Ispod republičkog proseka: U gradu na Ibru prosečna decembarska zarada - 101.241 dinar

Prosečna decembarska zarada, bez poreza i doprinosa, u Kraljevu je, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 101.241 dinar, što je čak za 22.848 dinara manje od republičkog proseka koji iznosi 124.089 dinara.

G.Šljivić Plate Kraljevčna u decembru minule godine, prema navedenim podacima, manje su i od prosečnih zarada komšija u Kragujevcu (115.648), Čačku (112.952) i Kruševcu (109.7948), kao i od plata u Užicu (112.389), Valjevu (107.389) i Šapcu (107.591).
