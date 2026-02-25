Prenos, Fenerbahče - Partizan: Crno-beli na teškom gostovanju aktuelnom šampionu Evrope

Košarkaši Fenerbahčea dočekuju u Istanbulu ekipu Partizana u 29. kolu Evrolige. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

FOTO: N. Skenderija FENERBAHČE - PARTIZAN (Početak 18.45) UOČI MEČA: Lider elitnog takmičenja želi pobedu kako bi osigurao prvu poziciju, dok crno-beli žele da se osvete za jedan od poraza u Beogradu. Dobra vest za crno-bele je što bi minute na ovom meču trebalo da dobiju dva bitna stranca koja su dugo bila van terena zbog povreda - Karlik Džons i Šejk Milton. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu