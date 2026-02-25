Smederevska Palanka: Reljina gozba, zdravstveni karavani i obećanja ministara

Vreme pre 1 sat
Smederevska Palanka: Reljina gozba, zdravstveni karavani i obećanja ministara

I pre nego što su lokalni izbori raspisani, u pojedinim opštinama kampanja je već bila u punom jeku. U Smederevskoj Palanci poslednjih nedelja smenjuju se ministarske posete, besplatni preventivni pregledi i obećanja o investicijama - obrazac funkcionerske kampanje poznat iz ranijih izbornih ciklusa

Lokalni izbori u devet oština i gradova u Srbiji raspisani su za 29. mart. I pre nego što ih je predsednica Narodne skupštine raspisala u ponedeljak (23. februar) terenska kampanja u pojedinim mestima je krenula. Ne direktno, ali nizom indirektnih koraka. Tako je i u Smederevskoj Palanci. Već dan posle raspisivanja izbora, potpisan je prvi koalicioni sporazum. Potpisali su ga lokalni čelnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Božić: „Turisti“ pomažu u kampanji SNS-a

Božić: „Turisti“ pomažu u kampanji SNS-a

Ist media pre 1 sat
Do 13. marta omogućen uvid u birački spisak za Grad Bor

Do 13. marta omogućen uvid u birački spisak za Grad Bor

Glas Zaječara pre 1 sat
Lokalni izbori u 10 mesta: SNS mora da angažuje ogromne partijske i državne resurse

Lokalni izbori u 10 mesta: SNS mora da angažuje ogromne partijske i državne resurse

Radio 021 pre 2 sata
U Majdanpeku pred izbore gosti iz Vojvodine i Beograda vode kampanju SNS-a

U Majdanpeku pred izbore gosti iz Vojvodine i Beograda vode kampanju SNS-a

Mašina pre 2 sata
Do 13. marta omogućen uvid u birački spisak za Grad Bor

Do 13. marta omogućen uvid u birački spisak za Grad Bor

Ist media pre 2 sata
Lučani: Počelo prikupljanje potpisa za listu SNS-a – veliki broj građana podržao kandidaturu za izbore 29. marta

Lučani: Počelo prikupljanje potpisa za listu SNS-a – veliki broj građana podržao kandidaturu za izbore 29. marta

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Lokalni izbori 29. marta u devet opština: Gde studenti i opozicija izlaze u dve kolone, gde zajedno, a gde su fantomske liste?

Lokalni izbori 29. marta u devet opština: Gde studenti i opozicija izlaze u dve kolone, gde zajedno, a gde su fantomske liste?

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaLokalni izboriIzboriSmederevska Palanka

Politika, najnovije vesti »

U Skupštini Srbije održana komemoracija Vladislavu Jovanoviću

U Skupštini Srbije održana komemoracija Vladislavu Jovanoviću

Insajder pre 12 minuta
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

RTV pre 17 minuta
Vučić ide u dvodnevnu posetu Kazahstanu

Vučić ide u dvodnevnu posetu Kazahstanu

RTV pre 27 minuta
U Skupštini Srbije komemoracija Vladislavu Jovanoviću

U Skupštini Srbije komemoracija Vladislavu Jovanoviću

RTV pre 27 minuta
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Blic pre 2 minuta