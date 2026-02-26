Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

B92 pre 2 sata
Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei rekao je da su razgovori sa Sjedinjenim Američkim Država u Ženevi bili "veoma ozbiljni i intenzivni", sa jasnim stavovima Teherana o nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija.

Dodao je da je Islamska Republika spremna da pregovori traju koliko bude potrebno radi zaštite nacionalnih interesa. Pregovori su trenutno pauzirani i nastaviće se danas oko 17.30-18 časova po lokalnom vremenu, a Bagei je ocenio da je pauza bila neophodna radi konsultacija, kako sa prestonicama, tako i unutar delegacija. On je, kako prenosi iranska televizija Press TV, dodao da su iranski stavovi "potpuno jasni", a fokus pregovora je na nuklearnim pitanjima i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Kurir pre 29 minuta
Bagei: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Bagei: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Politika pre 2 sata
Iran poručio Americi: Sporazum je moguć samo ako...

Iran poručio Americi: Sporazum je moguć samo ako...

Telegraf pre 2 sata
Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

Danas pre 4 sati
"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

B92 pre 4 sati
Pauza u nuklearnim pregovorima Irana i SAD u Ženevi, nastavak kasno popodne

Pauza u nuklearnim pregovorima Irana i SAD u Ženevi, nastavak kasno popodne

RTV pre 4 sati
Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranPress

Svet, najnovije vesti »

Melanija Tramp 2. marta predsedava sednicom Saveta bezbednosti UN

Melanija Tramp 2. marta predsedava sednicom Saveta bezbednosti UN

Insajder pre 23 minuta
Melanija Tramp će predsedavati sednicom SB UN

Melanija Tramp će predsedavati sednicom SB UN

Nova pre 24 minuta
Danska bira budućnost: “Ovo će biti odlučujući izbori”

Danska bira budućnost: “Ovo će biti odlučujući izbori”

Vesti online pre 5 minuta
Smrt kralja fentanila – počinje rat narko-kartela u Meksiku?

Smrt kralja fentanila – počinje rat narko-kartela u Meksiku?

NIN pre 9 minuta
Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Kurir pre 29 minuta