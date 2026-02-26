Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei rekao je da su razgovori sa Sjedinjenim Američkim Država u Ženevi bili "veoma ozbiljni i intenzivni", sa jasnim stavovima Teherana o nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija.

Dodao je da je Islamska Republika spremna da pregovori traju koliko bude potrebno radi zaštite nacionalnih interesa. Pregovori su trenutno pauzirani i nastaviće se danas oko 17.30-18 časova po lokalnom vremenu, a Bagei je ocenio da je pauza bila neophodna radi konsultacija, kako sa prestonicama, tako i unutar delegacija. On je, kako prenosi iranska televizija Press TV, dodao da su iranski stavovi "potpuno jasni", a fokus pregovora je na nuklearnim pitanjima i