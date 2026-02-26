Počeo sastanak ukrajinske i američke delegacije

B92 pre 2 sata
Počeo sastanak ukrajinske i američke delegacije

Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine i šef ukrajinskog pregovaračkog tima, saopštio je da je počeo sastanak u Ženevi između ukrajinske i američke delegacije.

"Danas (26. februara) u Ženevi nastavljamo naš rad u okviru pregovaračkog procesa. Počeo je bilateralni sastanak sa američkom delegacijom — sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Sa ukrajinske strane, danas mi se u delegaciji pridružuju David Arahamija (vođa parlamentarne frakcije Sluge naroda u Ukrajini), Oleksij Soboljev (ministar ekonomije Ukrajine) i Darina Marčak (zamenik ministra ekonomije Ukrajine)", objavio je Umerov na Iksu. Umerov je rekao da će
