ANEM: Vučić i Brnabić hitno da prestanu da targetiraju novinare i medije

Beta pre 1 sat

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu parlamenta Anu Brnabić da prestanu da targetiraju novinare i medije, i osudila njihove izjave usmerene protiv redakcije televizije N1.

ANEM je naveo da je povod za izjave Vučića i Brnabić u javnim nastupima i na društvenim mrežama, bila vest o privođenju ratnih veterana zbog sumnje da su planirali atentat na Vučića, jer je N1 uz saopštenje policije preneo i izjavu branioca uhapšenih, da je razlog privođenja "zastrašivanje pred predstojeći skup 15. marta".

"Njihove izjave vrlo često postaju povod za najprljavije kampanje u tabloidima koje rezultiraju pretnjama novinarima i novinarima na društvenim mrežama i u realnom životu. Te pretnje su u proteklih godina prerasle i u fizičke napade, čiji je broj u 2025. godini rekordan u novijoj istoriji Srbije, a nadležni organi, policija i tužilaštva, u zanemarljivom procentu rešavaju takve slučajeve", naveli su iz ANEM-a.

Pozvali su sve međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode govora, medija i ljudskih prava da isprate i reaguju na odnos vlasti prema medijima u Srbiji.

(Beta, 26.02.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićANEMAna Brnabić

