"Divan znak prijateljstva" Vučić sleće u Kazahstan: Njegov avion u znak počasti sačekali "suhoji" (foto)

Blic pre 16 minuta
"Divan znak prijateljstva" Vučić sleće u Kazahstan: Njegov avion u znak počasti sačekali "suhoji" (foto)

Avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekali su avioni 'Suhoj 3' u vazdušnom prostoru Kazahstana.

Ovaj gest je označen kao posebna čast i znak prijateljstva prema Srbiji. Avion predsednika Srbije Aleksandar Vučić u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali su avioni "Suhoj 3" i tako mu je iskazana posebna čast pre sletanja na aerodrom. Vučić je tokom leta rekao da su domaćini odredili, što je "valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde" da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji. -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

RTV pre 41 minuta
Vučić o poseti Kazahstanu: Prvi put otkad idem u posetu bilo gde domaćini dižu suhoje u znak počasti

Vučić o poseti Kazahstanu: Prvi put otkad idem u posetu bilo gde domaćini dižu suhoje u znak počasti

Danas pre 51 minuta
Dačićevo stanje stabilno, ali i dalje teško

Dačićevo stanje stabilno, ali i dalje teško

Vreme pre 0 minuta
Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali "suhoji 3" u znak dobrodošlice

Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali "suhoji 3" u znak dobrodošlice

Euronews pre 36 minuta
“Suhoji“ dočekali predsednika Vučića iznad Astane

“Suhoji“ dočekali predsednika Vučića iznad Astane

RTS pre 16 minuta
Upravo se oglasio doktor koji leči Dačića: "Teško je, priključen je na respirator. Suviše je rano da prognoziram bilo šta"…

Upravo se oglasio doktor koji leči Dačića: "Teško je, priključen je na respirator. Suviše je rano da prognoziram bilo šta"

Blic pre 1 sat
Vučić o poseti Kazahstanu: „Očekuju nas važni dogovori i veliki sporazumi“

Vučić o poseti Kazahstanu: „Očekuju nas važni dogovori i veliki sporazumi“

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićAerodromKazahstan

Politika, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Insajder pre 51 minuta
Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću zbog neusklađivanja sa sankcijama Iranu?

Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću zbog neusklađivanja sa sankcijama Iranu?

N1 Info pre 9 minuta
Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

RTV pre 41 minuta
Brnabić posetu Danskoj započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende

Brnabić posetu Danskoj započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende

RTV pre 16 minuta
Barac: EU do sada nijednom nije uspela da zaustavi procese koje je Kurti pokretao

Barac: EU do sada nijednom nije uspela da zaustavi procese koje je Kurti pokretao

RTV pre 16 minuta