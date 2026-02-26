"Divan znak prijateljstva" Vučić sleće u Kazahstan: Njegov avion u znak počasti sačekali "suhoji" (foto)

Avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekali su avioni 'Suhoj 3' u vazdušnom prostoru Kazahstana.

Ovaj gest je označen kao posebna čast i znak prijateljstva prema Srbiji. Avion predsednika Srbije Aleksandar Vučić u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali su avioni "Suhoj 3" i tako mu je iskazana posebna čast pre sletanja na aerodrom. Vučić je tokom leta rekao da su domaćini odredili, što je "valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde" da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji. -