(Foto) Buknuo strašan sukob na granici! Krenula pucnjava sa američkog broda, ima ranjenih: "Odbranićemo teritoriju!"

Blic pre 2 sata
Svi poginuli bili su članovi posade glisera, dok je šest članova posade ranjeno Povređen je i komandant čamca kubanske Granične patrole Najmanje četiri osobe su poginule, a najmanje sedam je ranjeno danas nakon što je gliser sa Floride ušao u kubanske vode i otvorio vatru na kubanske snage, koje su potom uzvratile vatru, saopšteno je danas iz kubanskog Ministarstva spoljnih poslova. Svih četvoro poginulih bili su članovi posade glisera, a još šestoro članova posade
