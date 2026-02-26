Haos na VMA za samo 24 sata, primljeno 600 pacijenata: "Neko je pao sa drveta, nekom je drvo palo na glavu!" Lekari žele da zaborave jučerašnji dan

Blic pre 7 minuta
Haos na VMA za samo 24 sata, primljeno 600 pacijenata: "Neko je pao sa drveta, nekom je drvo palo na glavu!" Lekari žele da…

Zabeležen je veći broj teških telesnih povreda tokom prolećnih radova, uključujući padove sa visine pri orezivanju voćnjaka Jedan mlađi pacijent povređen je padom drveta na glavu, a drugi motornom testerom U poslednjih 24 časa primljeno je oko 600 pacijenata na VMA radi pregleda, a dosta njih je zadržano na dalje lečenje.

Bilo je dosta padova i povreda, a dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkriva da su lekari ove medicinske ustanove protekli dan imali pune ruke posla. - Nastale su teške telesne povrede prilikom prolećnih aktivnosti, tako da zbog orezivanja voćnjaka, dve ženske osobe su pale sa visine od četiri metra, tako da bih u ovom trenutku skrenuo pažnju da svi koji se bave nekim aktivnostima moraju da povedu malo pažnje i da se koncentrišu - upozorava dr Milev. S druge
