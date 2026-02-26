"Mi, tvoji prijatelji, čekamo te sa osmehom" Gašić uputio podršku Ivici Dačiću: "Tvoj vedar duh je jači od svega"

Dačiću se zdravlje iznenada pogoršalo poslednjih dana, što je zahtevano hitno bolničko lečenje Lekari se bore za Dačićev život i njegovo stanje je promenjivo, od povremenog poboljšanja do vraćanja na mehaničku ventilaciju Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je večeras podršku ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću koji je primljen u bolnicu u lošem zdravstvenom stanju i poručio mu da je uz njega svim srcem. - Dragi moj Ivice, život nam ponekad donese izazove