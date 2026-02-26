Neverovatan obrt vremena u Srbiji Temperatura ide skoro do 20 stepeni, a onda "Baba Marta" donosi dramu: Biće snega usred proleća!

Blic pre 6 sati
Neverovatan obrt vremena u Srbiji Temperatura ide skoro do 20 stepeni, a onda "Baba Marta" donosi dramu: Biće snega usred…

Prve padavine se najavljuju oko 4. i 5. marta, ali prognoze mogu da se promene.

Mart će biti promenljiv sa mogućim zahlađenjima i snežnim padavinama, a sneg se može pojaviti čak i u aprilu. Promena vremena već je na vidiku, a u Srbiji slede prave prolećne temperature. Budući da su meteorolozi najavili više temperature do kraja nedelje, mnogi se već sada pitaju da li možemo da se pozdravimo sa zimom. Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je u naše krajeve stiglo proleće. Dodaje da je u februaru vreme bilo promenljivo, ali je od ponedeljka
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 27. februar 2026.

Vremenska prognoza 27. februar 2026.

RTS pre 1 sat
Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Mondo pre 3 sata
Meteorolog objavio neverovatan snimak: Beograđani neće verovati

Meteorolog objavio neverovatan snimak: Beograđani neće verovati

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za petak, 27. februar: Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za petak, 27. februar: Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 6 sati
RHMZ: Kakvo nas vreme sutra očekuje

RHMZ: Kakvo nas vreme sutra očekuje

NIN pre 7 sati
Uživate u sunčanom vremenu danas? Ne opuštajte se, evo šta sledi sutra i kreće od minusa

Uživate u sunčanom vremenu danas? Ne opuštajte se, evo šta sledi sutra i kreće od minusa

Telegraf pre 7 sati
I sutra sunčano u Novom Sadu

I sutra sunčano u Novom Sadu

Radio 021 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Tačno godinu dana kasnije obišli smo najavljenu rekonstrukciju Motela „Šumica” u Zrenjaninu… Rekonstrukcija "Motela"

Tačno godinu dana kasnije obišli smo najavljenu rekonstrukciju Motela „Šumica” u Zrenjaninu… Rekonstrukcija "Motela"

Volim Zrenjanin pre 31 minuta
Građanska inicijativa: Za 92 miliona dinara sa konkursa Ministarstva nema podataka o realizaciji projekata

Građanska inicijativa: Za 92 miliona dinara sa konkursa Ministarstva nema podataka o realizaciji projekata

Moj Novi Sad pre 35 minuta
Od koga se kriju čelnici Zrenjanina? „Nova era“ za mlade iza zatvorenih vrata: projekat bez javnosti i medija „Nova era“…

Od koga se kriju čelnici Zrenjanina? „Nova era“ za mlade iza zatvorenih vrata: projekat bez javnosti i medija „Nova era“ skrivanja?

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Savet roditelja Jovine gimnazije: Ko blokira istinu o bezbednosti zgrade?

Savet roditelja Jovine gimnazije: Ko blokira istinu o bezbednosti zgrade?

Moj Novi Sad pre 1 sat
Zbog takmičenja u umetničkom klizanju manje smena za građane u Ledenoj dvorani

Zbog takmičenja u umetničkom klizanju manje smena za građane u Ledenoj dvorani

Moj Novi Sad pre 1 sat