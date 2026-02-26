Prosečne plate u četvrtom kvartalu 2025. veće za 12,7% nego pre godinu dana: Najveći skok u javnom sektoru

Prosečne plate u četvrtom kvartalu 2025. veće za 12,7% nego pre godinu dana: Najveći skok u javnom sektoru
U poređenju sa trećim kvartalom 2025. godine, plata je porasla za 7,1 odsto Najniža primanja imali su preduzetnici i njihovi zaposleni, sa prosekom od 62.185 dinara Prosečna neto plata u četvrtom kvartalu prošle godine je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 115.574 dinara i bila je za 12,7 odsto veća nego u istom periodu 2024. godine. I u poređenju sa trećim tromesečjem 2025. zabeležen je značajan rast i to za 7,1 odsto. Prosek plate u javnom
