"U mislima sam s njim i njegovom porodicom", Dodik poželeo Dačiću brz oporavak

Milorad Dodik je uputio podršku i želje za brzo ozdravljenje Ivici Dačiću Dačića je večeras obišao i predsednik Aleksandar Vučić sa članovima Vlade Srbije Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poželeo je večeras ministru unutrašnjih poslova i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću brz oporavak i uputio mu podršku, nakon što je srpski ministar danas primljen na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća. "