"U mislima sam s njim i njegovom porodicom", Dodik poželeo Dačiću brz oporavak

Blic pre 29 minuta
"U mislima sam s njim i njegovom porodicom", Dodik poželeo Dačiću brz oporavak
Milorad Dodik je uputio podršku i želje za brzo ozdravljenje Ivici Dačiću Dačića je večeras obišao i predsednik Aleksandar Vučić sa članovima Vlade Srbije Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poželeo je večeras ministru unutrašnjih poslova i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću brz oporavak i uputio mu podršku, nakon što je srpski ministar danas primljen na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća. "
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Danas pre 9 minuta
„Situacija je teška, ali verujemo u lekare i verujemo u njega“: Vučić posetio Dačića u bolnici

„Situacija je teška, ali verujemo u lekare i verujemo u njega“: Vučić posetio Dačića u bolnici

Danas pre 1 sat
"Borimo se za Dačićev život" Oglasio se doktor Kliničkog centra o stanju ministra: "Na mehaničkoj ventilaciji je, ključna su…

"Borimo se za Dačićev život" Oglasio se doktor Kliničkog centra o stanju ministra: "Na mehaničkoj ventilaciji je, ključna su naredna 72 sata"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaMilorad Dodik

Politika, najnovije vesti »

Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Danas pre 9 minuta
"Mi, tvoji prijatelji, čekamo te sa osmehom" Gašić uputio podršku Ivici Dačiću: "Tvoj vedar duh je jači od svega"

"Mi, tvoji prijatelji, čekamo te sa osmehom" Gašić uputio podršku Ivici Dačiću: "Tvoj vedar duh je jači od svega"

Blic pre 14 minuta
"U mislima sam s njim i njegovom porodicom", Dodik poželeo Dačiću brz oporavak

"U mislima sam s njim i njegovom porodicom", Dodik poželeo Dačiću brz oporavak

Blic pre 29 minuta
"Sa Lukom sam, nadamo se najboljem", oglasila se bivša snajka Ivice Dačića nakon što je završio u bolnici

"Sa Lukom sam, nadamo se najboljem", oglasila se bivša snajka Ivice Dačića nakon što je završio u bolnici

Blic pre 24 minuta
Ponoš (SRCE): Dok Vučić izmišlja atentate, situacija na Kosovu sve gora

Ponoš (SRCE): Dok Vučić izmišlja atentate, situacija na Kosovu sve gora

Danas pre 44 minuta