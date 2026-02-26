"Uhodili su me i zvonili na vrata usred noći" Karolina Gočeva posle medijske ilegale ponovo u javnosti, progovorila o životu: "Maskirana šetam gradom"

Karolina Gočeva, poznata makedonska pevačica, gostovala je u emisiji 'Ceca Show' Karolina je iskreno govorila o traumatičnim iskustvima sa fanovima Makedonska pop zvezda Karolina Gočeva (45) dugo nije bila prisutna u našoj javnosti, a večeras je, na zadovoljstvo mnogih, gošća kod Cece Ražnatović u emisiji "Ceca show".

Ona je objasnila zašto je toliko dugo nema u Srbiji. Upravo sada na Blic televiziji, na MTS Iris TV kanalu 145, kao i na platformama Supernova i m:SAT na broju 17 očekuje vas još jedna emisija Ceca Show. Nakon gosta iznenađenja, fenomenalnog dečaka Bogdana Obradovića, u studio su došli u gosti iz Makedonije. Pevačica Karolina Gočeva i njene kolege Ivan Milevski, Miki Sekulovski i Nikola Stanišić uveličali su ovo veče. Posebno su se fanovi Karoline iznenadili kada