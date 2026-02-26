Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

Danas pre 2 sata  |  Beta
Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sastali su se u Ženevi treći put, dok američki predsednik Donald Tramp nastoji da ograniči iranski nuklearni program uz pretnje raspoređivanjem ogromnog broja aviona i ratnih brodova na Bliskom istoku.

Ministar spoljnih poslova Omana, Badr al-Busaidi, koji posreduje u pregovorima, rekao je da dve strane razmenjuju „kreativne i pozitivne ideje“ i da će razgovori biti nastavljeni nakon pauze. Al-Busaidi je izrazio nadu da bi kasnije danas, kada se pregovori nastave, mogao biti ostvaren dodatni napredak. Kolone vozila za koje se veruje da su prevozile iransku i američku delegaciju napustile su omansku rezidenciju u Ženevi nakon nekoliko sati indirektnih pregovora
Ključne reči

IranBliski IstokDonald Tramp

