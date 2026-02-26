Lista „Mladi Kula“ koju podržavaju studenti, uprkos opstrukcijama predata izbornoj komisiji

Danas pre 40 minuta  |  A. L.
Lista „Mladi Kula“ koju podržavaju studenti, uprkos opstrukcijama predata izbornoj komisiji

Studenti u Kuli, uprkos brojnim opstukcijama, uspeli su danas da predaju svoju listu Grupe građana „Mladi Kula“.

Aleksa Babić, diplomirani inženjer mašinstva i student master studija, kaže da su oko 17 časova predali listu uz veliki broj potpisa podrške. Danas pre 12 časova završili su prikupljanje. – Potpise smo počeli da sakupljamo juče popodne i uprkos opstrukcijama, zahvaljujući velikoj podršci građana, brzo smo ih skupili. Juče su nam dali samo jednog javnog beležnika zbog ultimatuma Srpske napredne stranke koja je uzela sve dostupne javne beležnike do 3. marta, kako bi
