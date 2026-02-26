Ministar Starović odbacio navode Vujovića o tajnom sporazumu za Kosovo

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Ministar Starović odbacio navode Vujovića o tajnom sporazumu za Kosovo

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odbacio je navode Nebojše Vujovića, bivšeg diplomate, da se radi na tajnom sporazumu za Kosovo.

Ministar Starović je na mreži Iks podelio naslov iz Danasa u kome Vujović iznosi svoje tvrdnje uz objavu: „Vujović opet o „tajnim sporazumima“ i izdaji Kosova i Metohije. Kao i svaki put, bez bilo kakvog dokaza ili kredibilne indicije, izvor je samo njegova pokvarena mašta ukrštena sa zlom namerom. Dakle, bezočna laž kojom se želi baciti senka na uspešnu posetu ministra Đurića Vašingtonu i osujetiti unapređenje odnosa Srbije i SAD. Destrukcija kao jedina ambicija,
