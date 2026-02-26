Strukovno udruženje policije: Policijska zajednica čvrsto stoji uz Dačića i želi mu brz oporavak

Danas pre 35 minuta  |  Beta
Strukovno udruženje policije saopštilo je večeras da je zabrinuto zbog vesti o narušenom zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i da mu želi brz oporavak. „Policijska zajednica čvrsto stoji uz svog ministra. Želimo mu brz i potpun oporavak i što skoriji povratak redovnim dužnostima na čelu resora“, piše u saopštenju. Dačić je večeras hitno hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, pišu beogradski mediji.
