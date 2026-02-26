(VIDEO) Real Madrid, Galatasaraj i PSŽ u osmini finala Lige šampiona

Fudbaleri Real Madrida, Galatasaraja i PSŽ-a plasirali su se u osminu finala Lige šampiona nakon revanš utakmica plej-ofa elitnog evropskog fudbalskog takmičenja.

Fudbaleri Real Madrida su na svom terenu pobedili Benfiku sa 2:1, dok su u prvom meču slavili rezultatom 1:0. Benfika je u revanšu povela u 14. minutu, kada je pred golom španskog tima do odbijene lopte došao Rafa Silva. Prednost portugalskog tima trajala je samo dva minuta nakon što je odličnu asistenciju Federika Valverdea iskoristio Orelijan Čuameni i preciznim udarcem sa 16 metara doneo izjednačenje domaćoj ekipi. Real Madrid je do preokreta mogao u 32. minutu,