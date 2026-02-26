(VIDEO) Spektakularan koš Jokića protiv Bostona o kojem svet bruji

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
Srpski centar Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede protiv Bostona rezultatom 103:84, a već na početku utakmice je uradio nešto o čemu sportski svet bruji.

On je već na početku utakmice pokazao kakav će tok imati utakmica kada je izveo potez koji je sve u dvorani ostavio bez daha. Naime, u finišu jednog napada se našao u samom ćošku terena, a onda se okrenuo i šutom s jedne noge pogodio trojku. To je ostavilo sve u čudu na parketu, ali ne i njega koji se potom odmah vratio u odbranu. Jokic literally just did the meme bruh lmao “Nikola Jokic after a team plays 23.9 seconds of excellent defense” 😭😭
