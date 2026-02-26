Kecmanović u četvrtfinalu Akapulka: Srpski teniser nadigrao Zvereva

Dnevnik pre 8 minuta
Kecmanović u četvrtfinalu Akapulka: Srpski teniser nadigrao Zvereva

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Akapulku, pošto je u osmini finala pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Meč je trajao dva sata i 36 minuta. Kecmanović je 84. teniser sveta, dok se Zverev nalazi na četvrtom mestu ATP liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i nemačkog tenisera, a drugi trijumf Kecmanovića, koji će u četvrtfinalu turnira u Meksiku igrati protiv Francuza Terensa Atmana. Duel Kecmanovića i Atmana na programu je u petak u tri sata po centralnoevropskom vremenu. ATP turnir u Akapulku se igra za nagradni fond od 2.469.450 dolara.
