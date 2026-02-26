Mol i JANAF u klinču: Mađarska kompanija traži naftu i preti zahtevom za naknadu štete

MOL Grupa poziva JANAF da bez odlaganja potvrdi da će omogućiti tranzit pošiljki ruske sirove nafte koje nisu obuhvaćene sankcijama, a koje pristižu morskim putem.

U skladu sa sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, hrvatski operater naftovoda u obavezi je da to omogući. MOL očekuje jasan odgovor hrvatske kompanije najkasnije do 27. februara 2026. godine. U slučaju odbijanja, MOL može da se obrati Evropskoj komisiji i pokrene postupak radi naknade štete. „JANAF je odavno upoznat sa činjenicom da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute. MOL je tim povodom već dostavio