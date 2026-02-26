Đurić u Vašingtonu sa pomoćnikom državnog sekretara Hanrahanom o unapređenju saradnje

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Đurić u Vašingtonu sa pomoćnikom državnog sekretara Hanrahanom o unapređenju saradnje

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić danas se, na kraju posete Vašingtonu, sastao se sa pomoćnikom državnog sekretara SAD Brendanom Hanrahanom i naglasio značaj kontinuiranog i otvorenog dijaloga sa američkim zvaničnicima.

Time se, kako je rekao, gradi poverenje koje doprinosi boljem razumevanju zajedničkih interesa u vremenu složenih globalnih izazova. Đurić je sa Hanrahanom razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje, regionalnoj stabilnosti i konkretnim projektima u oblasti energetike. Razgovarano je o konkretnim projektima čija realizacija predstoji tokom 2026. godine, što uključuje i planove za zajedničke aktivnosti u oblasti kulturne saradnje. Sastanak je poslužio kao prilika
