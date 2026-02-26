Vučić stigao u Astanu, tri aviona "SU 30" pratila avion predsednika Srbije (video)

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić stigao u Astanu, tri aviona "SU 30" pratila avion predsednika Srbije (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Astanu, a na aerodromu su ga dočekali predsednik Vlade Kazahstana Olžas Bektenov i gradonačelnik Astane Ženis Kasinbek.

Od ulaska u vazdušni prostor Kazahstana do aerodroma u Astani, avion predsednika Srbije, pratila su tri aviona "SU 30". Vučić je danas započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva. Tokom posete, Vučić će se sastati sa predsednikom Tokajevim kao i sa predsednikom Vlade Bektenovim. Tom prilikom, biće potpisano i 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće usvojena i
