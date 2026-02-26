Ćele-kula, uvrede i kontroverza: Koreografija Fenerbahčeovih pristalica izazvala haos – iz kluba poručili: „Ujedinili smo se sa navijačima“!

Ćele-kula, uvrede i kontroverza: Koreografija Fenerbahčeovih pristalica izazvala haos – iz kluba poručili: „Ujedinili smo se…

Preokret šampiona Evrolige i kontroverzna koreografija koja je zapalila društvene mreže.

U 29. kolu Evrolige, lider na tabeli Fenerbahče slavio je protiv Partizana sa 81:78, ali pažnju nisu privukli samo poeni – već i kontroverzna koreografija navijača. Navijači domaćina napravili su koreografiju kao odgovor na prvi meč u sezoni, kada su pristalice Partizana na transparentu prikazale Miloša Obilića kako ubija turskog sultana Murata. Međutim, Fenerovi fanovi su u svojoj verziji pomešali istorijske činjenice – prikazali su Niš i građevinu koja podseća na
