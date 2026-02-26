Fenomenalni, kao i uvek: Koreografija Delija za pamćenje!

Uvek su na visini zadatka! Revanš susret Crvene zvezde i Lila igra se danas od 18.45 na stadionu ‘Rajko Mitić’.

Trenutno vodi Lil 0:1, nakon gola Olivijea Žirua, u petom minutu susreta. Uoči starta utakmice imali smo priliku da vidimo još jednu vrhunsku koreografiju u režiji Delija. Naime, oni su preko cele severne tribine oslikali lik Svetog Simeona. Delije, kao navijačka grupa slave tu slavu, pa su na taj način odlučili da obeleže današnju utakmicu.