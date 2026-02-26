Partizan odbija vanrednu skupštinu: Mijatović jedini bio za!

Hot sport pre 48 minuta
Partizan odbija vanrednu skupštinu: Mijatović jedini bio za!

Samo je Mijatović bio za održavanje vanredne Skupštine! Fudbalski klub Partizan održao je sednicu Upravnog odbora nakon koje je obavestio navijače o detaljima sastanka.

SAOPŠTENJE FK PARTIZAN PRENOSIMO U CELOSTI: „Na današnjoj sednici Upravnog odbora FK Partizan razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta. Tokom sednice razmatran je i predlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima. Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine FK Partizan

Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine FK Partizan

Insajder pre 33 minuta
UO Fudbalskog kluba Partizan: Predlog za vanrednu Skupštinu odbijen

UO Fudbalskog kluba Partizan: Predlog za vanrednu Skupštinu odbijen

Danas pre 20 minuta
Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Serbian News Media pre 38 minuta
Upravni odbor Partizana glasao protiv vanredne Skupštine - Prioriteti su teren i pripreme za monitoring

Upravni odbor Partizana glasao protiv vanredne Skupštine - Prioriteti su teren i pripreme za monitoring

Sportske.net pre 38 minuta
FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

RTV pre 33 minuta
FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

RTS pre 24 minuta
Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Radio sto plus pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanUEFA

Sport, najnovije vesti »

Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine FK Partizan

Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine FK Partizan

Insajder pre 33 minuta
UO Fudbalskog kluba Partizan: Predlog za vanrednu Skupštinu odbijen

UO Fudbalskog kluba Partizan: Predlog za vanrednu Skupštinu odbijen

Danas pre 20 minuta
Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Serbian News Media pre 38 minuta
Upravni odbor Partizana glasao protiv vanredne Skupštine - Prioriteti su teren i pripreme za monitoring

Upravni odbor Partizana glasao protiv vanredne Skupštine - Prioriteti su teren i pripreme za monitoring

Sportske.net pre 38 minuta
FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

FK Partizan: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

RTV pre 33 minuta