Zvezda sprema pakao za Lil: Stigle sjajne vesti za navijače pred revanš!

Dodatne karte puštene pred ključni revanš u Ligi Evrope Kako bi stvorila pravu atmosferu za revanš Lige Evrope protiv Lila, Crvena zvezda je odlučila da pusti u prodaju dodatni kontigent karata.

Prvi meč u Francuskoj završen je pobedom crveno-belih 1:0, a sada ekipa traži potvrdu plasmana u osminu finala pred svojim navijačima danas u 18:45. Zvezda je život, sve drugo su sitnice… Crvena zvezda – Lil, četvrtak u 18:45. 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/eJ95NVGGEd — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 25, 2026 Dodatne karte biće dostupne za severnu i zapadnu tribinu, a zbog ogromnog interesovanja u prodaju je puštena i južna tribina. Očekuje se da će stadion