Lokalni izbori 2026: Izborne liste koalicije oko SNS proglašene u šest lokalnih sampouprava

Insajder pre 22 minuta
Izborne komisije opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Kladovo i Knjaževac proglasile su izborne liste koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS) za redovne lokalne izbore koji će biti održani 29. marta.

Na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" je 49 kandidata za odbornike Skupštine opštine, a izbornu listu čine SNS, Socijalistička partija Srbije (SPS), Srpska radikalna stranka (SRS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), Srpska stranka Zavetnici i Zdrava Srbija. Izborna komisija opštine Bajina Bašta proglasila je izbornu listu koalicije "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", a na
