Milićević: O zdravlju Ivice Dačića samo putem lekarskih biltena, Vlada i SPS se neće oglašavati

Ministar bez portfelja i potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Đorđe Milićević izjavio je danas da se ni predstavnici Vlade, ni članovi SPS neće oglašavati o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića mimo zvaničnih medicinskih biltena.

"Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i potpredsednika Vlade Ivice Dačića, pre svega je ljudska i porodična tema, a ne politička platforma. Stresne okolnosti u kojima rade nosioci najviših državnih funkcija često postavljaju zdravlje na poslednje mesto. Reaguje se, nažalost, tek kada više nema prostora za odlaganje", naveo je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta. On je naglasio da će se iz poštovanja prema lekarskoj profesiji, porodici i samom