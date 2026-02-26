„Danas se mreža aktivira“: Studenti u blokadi pozvali građane da provere mejlove

Studenti u blokadi oglasili su se na Instagramu gde su objavili novi video o svojim aktivnostima. – 28.12. smo se umrežili.

Danas se mreža aktivira, stoji u njihovoj objavi na društvenim mrežama. Naime, studenti su se osvrnuli na prikupljanje potpisa podrške i konkataka građana, koji su organizovali 28.12. prošle godine. Tada je blizu 400.000 ljudi izašlo na štandove i dalo podršku studentima. – Nastavljamo punim tempom i radujemo se predstojećim aktivnostima. Pozivamo vas da redovno proveravate svoje mejlove i uključite notifikacije, jer ćemo sve važne pozive i informacije ubuduće