"Ako neko pokuša da nas dotakne - dobiće odgovor!" Sramotna poruka iz Fenerbahčea posle skandaloznih scena navijača na meču sa Partizanom! Da li je ovo moguće?!

Košarkaši Partizana poraženi su u okviru 29. kola Evrolige na gostovanju lideru Fenerbahčeu.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa je slavio rezultatom 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22) posle velike borbe i drame, a na tribinama hale u Istanbulu viđene su sramotne scene. Navijači Fenera napravili su koreografiju na kojoj su napisali datum 28. jun 1389. godine što je vreme kada se desio Boj na Kosovu, ali su prikazali Niš i građevinu koja podseća na Ćele kulu, na kojoj su umesto lobanja šlemovi. Tu su zanemarili što je pomenuta građevina nastala 1809, u vreme Prvog