Amerikanac deportovan iz indonezije, ubio majku devojke! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (video)

Američki državljanin Tomi Šajfer koji je 11 godina proveo u zatvoru u Indoneziji zbog ubistva, deportovan je nazadu SAD.

Šajfer je 2014. godine osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva Šile fon Vize-Mak, koja je bila majka njegove tadašnje partnerke. Šefer je deportovan nazad u SAD sa međunarodnog aerodroma na Baliju u utorak uveče, nakon što je odslužio kaznu, smanjenu zbog dobrog ponašanja, navela je u saopštenju Felucija Sengki Ratna, šefica regionalne kancelarije Generalne direkcije za imigraciju na Baliju. Teško pretučeno telo 62-godišnje fon Vize-Mak, pronađeno je u prtljažniku