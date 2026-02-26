Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Kurir pre 34 minuta
Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Francuski predsednik Emanuel Makron održaće u ponedeljak, 2. marta govor o francuskom nuklearnom odvraćanju u Evropi, odnosno o doprinosu francuskog nuklearnog odvraćanja sigurnosti evropskog kontinenta u suočavanju s globalnim geopolitičkim previranjima, saopštila je Jelisejska palata.

On će se javnosti obratiti sa poluostrva Brest, gde su stacionirane četiri podmornice sa balističkim raketama na nuklearni pogon koje čine okeansku komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja, prenosi Parisjen. "Ovo će biti važan trenutak u mandatu. Nesumnjivo će doći do nekih značajnih pomaka i razvoja događaja", rekao je neimenovani zvaničnik francuskog predsedništva. To obraćanje Makrona predstavljaće nastavak njegovog govora od 7. februara 2020. godine, u kojem
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

Danas pre 9 sati
Ministarka kulture podnela ostavku zbog izbora za gradonačelnika Pariza

Ministarka kulture podnela ostavku zbog izbora za gradonačelnika Pariza

Politika pre 1 dan
Ruska duma upozorava Evropu: Nuklearno naoružavanje u rukama Kijeva gura svet ka katastrofi

Ruska duma upozorava Evropu: Nuklearno naoružavanje u rukama Kijeva gura svet ka katastrofi

Sputnik pre 7 sati
Vlada Francuske preživela prvo glasanja o nepoverenju: Parlament će večeras razmatrati još jedan predlog

Vlada Francuske preživela prvo glasanja o nepoverenju: Parlament će večeras razmatrati još jedan predlog

Euronews pre 7 sati
Vlada Francuske preživela prvo od dva glasanja o nepoverenju

Vlada Francuske preživela prvo od dva glasanja o nepoverenju

Politika pre 6 sati
"Sumanuto i ludo!" Oglasio se Kremlj o nameri evropskih zemalja da Ukrajini predaju nuklearno oružje

"Sumanuto i ludo!" Oglasio se Kremlj o nameri evropskih zemalja da Ukrajini predaju nuklearno oružje

Večernje novosti pre 8 sati
Putin jedno od svojih najjačih oružja krije Evropi pred nosom: Ispod površine odvija se tiha operacija, a Zapad je nemoćan

Putin jedno od svojih najjačih oružja krije Evropi pred nosom: Ispod površine odvija se tiha operacija, a Zapad je nemoćan

Blic pre 9 sati

Ključne reči

Emanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

RTV pre 34 minuta
Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Kurir pre 34 minuta
Ministar Gane došao u Kijev i traži oslobađanje ratnih zarobljenika: Oni su žrtve trgovine ljudima!

Ministar Gane došao u Kijev i traži oslobađanje ratnih zarobljenika: Oni su žrtve trgovine ljudima!

Kurir pre 1 sat
Amerikanac deportovan iz indonezije, ubio majku devojke! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (video)

Amerikanac deportovan iz indonezije, ubio majku devojke! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (video)

Kurir pre 2 sata
Vens: Tramp naredio američkoj delegaciji da zaustavi ubijanje u Ukrajini

Vens: Tramp naredio američkoj delegaciji da zaustavi ubijanje u Ukrajini

Politika pre 2 sata