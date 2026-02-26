Na pomolu veliki preokret? Pregovori "pozitivni", Amerika i Iran bliži sporazumu

Kurir pre 14 minuta  |  Aksios
Na pomolu veliki preokret? Pregovori "pozitivni", Amerika i Iran bliži sporazumu

Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana o nuklearnom programu održani danas u Ženevi bili su "pozitivni", objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. "Nuklearni pregovori u Ženevi bili su pozitivni", naveo je on na platformi X.

Aksios je prethodno javio da su izaslanici Bele kuće, Džared Kušner i Stiv Vitkof bili "razočarani" onim što su čuli od Iranca tokom pregovora u Ženevi. Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u zgradi ambasade Omana u Ženevi jer su posle tri sata intenzivnih razgovora, pregovori prekinuti kako bi delegacije mogle da se konsultuju sa svojim prestonicama o pitanjima koja su predmet razgovora. SAD su na pregovore došle
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Preokret: SAD i Iran bliži sporazumu

Preokret: SAD i Iran bliži sporazumu

B92 pre 29 minuta
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku Najveći nosač aviona na svetu napustio Krit, kreće se ka Bliskom istoku

UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku Najveći nosač aviona na svetu napustio Krit, kreće se ka Bliskom istoku

Euronews pre 58 minuta
Vrata se otvorila na kratko, a čitav svet zanima šta se dešava unutar sobe Ključni pregovori traju od jutra, kraj se ne…

Vrata se otvorila na kratko, a čitav svet zanima šta se dešava unutar sobe Ključni pregovori traju od jutra, kraj se ne nazire: "Intenzivno je"

Blic pre 2 sata
Treća runda pregovora Irana i SAD nastavljena

Treća runda pregovora Irana i SAD nastavljena

Politika pre 2 sata
Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Kurir pre 3 sata
Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

B92 pre 5 sati
Bagei: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Bagei: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranŽenevaBela kućaamerikasadPregovori

Svet, najnovije vesti »

„Tramp rizikuje da izazove katastrofu kao Buš u Iraku“: CNN analizira situaciju sa Iranom

„Tramp rizikuje da izazove katastrofu kao Buš u Iraku“: CNN analizira situaciju sa Iranom

Danas pre 29 minuta
Ovakav obrt niko nije očekivao! Amerikanci prvo bili razočarani, a onda se desio značajan napredak

Ovakav obrt niko nije očekivao! Amerikanci prvo bili razočarani, a onda se desio značajan napredak

Blic pre 9 minuta
"Strah je svuda" Delovi države kao ratne zone, gori zemlja, krv na ulicama, nasilje eksplodiralo: Telo sa odranom kožom i…

"Strah je svuda" Delovi države kao ratne zone, gori zemlja, krv na ulicama, nasilje eksplodiralo: Telo sa odranom kožom i uklonjenim očima ostavljeno ispred tržnog centra

Blic pre 14 minuta
Sprema se veliki udar? Amerika pokrenula najveću silu na svetu: Džinovska armada juri ka Bliskom istoku, za 24 sata stiže do…

Sprema se veliki udar? Amerika pokrenula najveću silu na svetu: Džinovska armada juri ka Bliskom istoku, za 24 sata stiže do Izraela

Blic pre 1 sat
Hilari Klinton svedočila da nije znala o Epstinovima zločinima i da se ne seća da ga je upoznala

Hilari Klinton svedočila da nije znala o Epstinovima zločinima i da se ne seća da ga je upoznala

Danas pre 1 sat