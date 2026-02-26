Na pomolu veliki preokret? Pregovori "pozitivni", Amerika i Iran bliži sporazumu

Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana o nuklearnom programu održani danas u Ženevi bili su "pozitivni", objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. "Nuklearni pregovori u Ženevi bili su pozitivni", naveo je on na platformi X.

Aksios je prethodno javio da su izaslanici Bele kuće, Džared Kušner i Stiv Vitkof bili "razočarani" onim što su čuli od Iranca tokom pregovora u Ženevi. Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u zgradi ambasade Omana u Ženevi jer su posle tri sata intenzivnih razgovora, pregovori prekinuti kako bi delegacije mogle da se konsultuju sa svojim prestonicama o pitanjima koja su predmet razgovora. SAD su na pregovore došle