Jokić nastavlja dominaciju u NBA ligi: Pokazao svima ko je najbolji na planeti

Nikola Jokić pokazao je još jednom celom svetu kako igra pravi MVP.

Doneo je pobedu Denveru protiv Bostona (103:84) i za 33 minuta upisao dabl-dabl učinak - 30 poena, 12 skokova, uz 6 asistencija. Da su njegovi saigrači bili malo precizniji bio bi dvocifren u sve tri kategorije, ali je svakako zadovoljan učinjenim. Poznato je da srpskog centra ne zanima previše statistika, da su mu bitne samo pobede ekipe i upravo to se i dogodilo. I to protiv tima koji igra veoma dobro u tekućoj sezoni, iznenađujuće s obzirom na tešku povredu