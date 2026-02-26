"Molimo se za još jednu njegovu pobedu": Oglasio se SPS o stanju Ivice Dačića

Mondo pre 17 minuta  |  Mihajlo Sfera
"Molimo se za još jednu njegovu pobedu": Oglasio se SPS o stanju Ivice Dačića
Predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić juče je u popodnevnim časovima primljen u Klinički centar Srbije, a tim povodom oglasili su se iz Socijalističke partije Srbije (SPS). "Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i
