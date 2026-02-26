Ovo je prosečna plata u Srbiji, poznata razlika u odnosu na raniji period: Podaci Zavoda za statistiku

Prosečna neto plata u četvrtom kvartalu prošle godine je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 115.574 dinara i bila je za 12,7 odsto veća nego u istom periodu 2024. godine.

I u poređenju sa trećim tromesečjem 2025. zabeležen je značajan rast i to za 7,1 odsto. Prosek u javnom sektoru bio je veći za nešto više od 2.000 dinara od proseka kod privatnika. Najmanja su bila neto primanja preduzetnika i zaposlenih kod njih, gde je u poslednja tri prošlogodišnja meseca zabeležen prosek od 62.185 dinara. BONUS VIDEO: ( Telegraf/MONDO)